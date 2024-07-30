Giriş Tarihi: 30.07.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
19:35
LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
LGS 3. Tercih takvimi netleşti. 29 Haziran tarihinde 1. Nakil sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar tarafından 2.nakil başvuru tarihleri gündeme geldi. Nakil işlemleri MEB tarafından belirlenen açık kontenjanlar dahilinde iki dönemde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS lise 2. nakil başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte MEB takvimi ile LGS lise yerleştirme takvimi!