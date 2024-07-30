Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.07.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:35

LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

LGS 3. Tercih takvimi netleşti. 29 Haziran tarihinde 1. Nakil sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar tarafından 2.nakil başvuru tarihleri gündeme geldi. Nakil işlemleri MEB tarafından belirlenen açık kontenjanlar dahilinde iki dönemde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Peki LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? LGS lise 2. nakil başvuruları nasıl, nereden yapılır? İşte MEB takvimi ile LGS lise yerleştirme takvimi!

LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

LGS 3. Tercih olarak bilinen 2. Nakil başvuru tarihleri belli oldu. MEB kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte yerleştikleri okuldan naklini aldırmak isteyen adaylar için 2. Nakil başvuruları gerçekleştirilecek. Peki, LGS lise 2. Nakil başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

LGS 3. TERCİHLER (2. NAKİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Nakil süreci MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre;

Yerleştirmeye esas İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2. NAKİL SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

LGS NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 3.TERCİH BAŞVURU EKRANI 2024 MEB: LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

SON DAKİKA