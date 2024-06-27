ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2024 PDF TIKLA İNDİR: MEB ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
|Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|490,47
|0,11
|0,09
|Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|476,99
|0,59
|0,7
|Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|471,33
|0,96
|0,81
|Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|466,91
|1,27
|–
|Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|466,43
|1,31
|1,13
|Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|464,89
|1,42
|1,6
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|456,97
|2,13
|2,04
|Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|452,86
|2,53
|2,5
|Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|451,46
|2,67
|3,81
|Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|449,93
|2,83
|2,04
|Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|447,87
|3,06
|2,38
|Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|446,68
|3,19
|–
|Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,59
|3,19
|3,14
|Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|441,18
|3,83
|2,99
|Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,90
|3,99
|5,08
|Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|439,48
|4,04
|3,63
|Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|435,95
|4,48
|3,54
|Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|432,54
|4,92
|4,52
|Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|432,07
|4,98
|3,54
|Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|430,06
|5,25
|4,53
|Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|429,19
|5,36
|–
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|426,20
|5,77
|5,62
|Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,00
|5,95
|5,05
|Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|424,03
|6,09
|4,95
|Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|422,22
|6,35
|–
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|421,45
|6,47
|6,33
|Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|421,13
|6,52
|5,57
|Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|418,75
|6,88
|5,61
|Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Çince
|416,80
|7,18
|5,78
|Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|416,33
|7,25
|–
|Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|415,93
|7,31
|6,21
|Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|415,03
|7,45
|7,45
|Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|414,27
|7,57
|6,55
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,24
|7,88
|–
|Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|409,98
|8,24
|9,08
|Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|409,18
|8,37
|6,88
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,67
|8,63
|7,95
|Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|406,98
|8,75
|7,27
|Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|406,39
|8,85
|7,37
|Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|405,87
|8,93
|7,25
|Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|405,04
|9,07
|7,95
|Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,54
|9,66
|9,1
|Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|401,09
|9,74
|7,5
|Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|395,19
|10,78
|8,84
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,65
|10,87
|9,08
|Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|393,53
|11,08
|10,01
|Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|393,44
|11,09
|9,36
|Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|393,18
|11,14
|9,23
|Ankara / Altındağ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|390,97
|11,53
|2,04
|Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|388,22
|12,06
|–
|Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|386,37
|12,42
|–
|Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|383,73
|12,94
|13,57
|Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|383,17
|13,05
|–
|Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|383,11
|13,06
|11,25
|Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|381,10
|13,46
|–
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,12
|13,66
|12,02
|Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|378,58
|13,97
|11,26
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,92
|14,1
|13,83
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,32
|14,23
|–
|Ankara / Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|375,95
|14,52
|15,97
|Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|374,65
|14,78
|14,36
|Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,88
|15,8
|–
|Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,00
|15,99
|–
|Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,71
|16,49
|13,06
|Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,43
|17,94
|14,33
|Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,77
|18,33
|15,95
|Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|358,27
|18,45
|20,01
|Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,12
|18,48
|17,68
|Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|357,20
|18,7
|15,88
|Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,50
|18,87
|21,92
|Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|356,47
|18,88
|18,47
|Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|356,10
|18,97
|16,47
|Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|355,88
|19,03
|15,47
|Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|350,27
|20,39
|19,32
|Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|349,13
|20,68
|19,26
|Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|349,06
|20,7
|17,96
|Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|347,17
|21,2
|18,33
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,39
|21,41
|24,46
|Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|342,22
|22,5
|–
|Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|338,67
|23,47
|17,96
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|334,93
|24,52
|20,98
|Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|332,41
|25,26
|19,32
|Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|330,68
|25,77
|–
|Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|330,54
|25,82
|23,69
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|329,85
|26,03
|24,46
|Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|329,76
|26,05
|19,42
|Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,88
|26,32
|23,51
|Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,19
|26,53
|28,38
|Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|325,73
|27,3
|22,66
|Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|321,99
|28,49
|26,26
|Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|318,27
|29,71
|23,69
|Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|310,67
|32,31
|22,61
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,01
|32,54
|40,02
|Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|308,48
|33,09
|34,8
|Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|307,32
|33,51
|–
|Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,99
|34,74
|46,18
|Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|303,69
|34,85
|26,92
|Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,53
|35,29
|41,46
|Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|298,85
|36,69
|39,35
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|297,44
|37,25
|31,61
|Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,24
|37,32
|–
|Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,11
|37,37
|36
|Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,38
|38,06
|–
|Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|294,82
|38,28
|30,59
|Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,29
|40,56
|42,68
|Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|289,02
|40,68
|36,76
|Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,73
|40,81
|50,12
|Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|288,57
|40,88
|22,25
|Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|287,73
|41,24
|44,12
|Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,16
|41,91
|38,58
|Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|283,24
|43,19
|–
|Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,19
|43,66
|–
|Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|281,01
|44,19
|50,07
|Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,83
|44,28
|49,46
|Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|276,07
|46,5
|54,97
|Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|274,37
|47,3
|52,96
|Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|272,81
|48,05
|48,21
|Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,07
|48,89
|51,26
|Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,56
|49,14
|98,66
|Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,35
|50,77
|51,21
|Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,46
|51,73
|57,37
|Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,60
|52,18
|66,25
|Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,46
|52,26
|46,41
|Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,03
|52,48
|54,05
|Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,51
|53,26
|42,59
|Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,19
|53,43
|68,03
|Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,46
|54,91
|56,59
|Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|258,67
|55,34
|53,28
|Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|258,51
|55,43
|78,25
|Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,60
|57,6
|67,94
|Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,54
|57,63
|65
|Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,10
|60,79
|65,12
|Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,85
|61,53
|51,76
|Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,08
|62,62
|–
|Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,79
|62,8
|65,87
|Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|240,63
|66,01
|33,97
|Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|235,56
|69,3
|78,25
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|230,48
|72,73
|95,81
|Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,85
|74,53
|82,2
|Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,36
|74,86
|–
|Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,24
|74,95
|38,76
|Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|224,54
|76,8
|–
|Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|223,62
|77,43
|95,68
|Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|223,37
|77,6
|–
|Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,28
|80,45
|74,65
|Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|218,65
|80,89
|74,86
|Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|216,05
|82,66
|99,44
|Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,02
|83,36
|–
|Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|214,65
|83,61
|–
|Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|211,22
|85,88
|–
|Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|205,63
|89,29
|–
|Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,80
|89,76
|96,25
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|204,78
|89,77
|–
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|204,47
|89,95
|95,81
|Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|201,61
|91,5
|96,87
|Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,84
|92,87
|92,1
|Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|198,66
|92,95
|17,96
|Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,79
|94,19
|55,38
|Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|192,56
|95,43
|–
|Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|188,37
|96,74
|–
|Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|185,77
|97,4
|–
|Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|184,33
|97,73
|–
|Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|Arapça
|183,92
|97,82
|62,3
|Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|176,63
|98,96
|88,83
|Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|171,30
|99,44
|38,58
|Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|168,36
|99,61
|–
|Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|166,43
|99,7
|–
|Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|165,44
|99,73
|–