Haberler Yaşam LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:29

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan açıklamalarda liselere geçiş sınavında ikinci dönem konularının olmayacağı açıklanmıştı. LGS ertelendi mi, ertelenecek mi sorusu da yaşanan deprem ve son gelen açıklamalardan sonra araştırılır hale geldi. Deprem sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil oldu. LGS başvuruları 2023 için bekleyiş sürerken, lise sınavının erteleneceğine dair bekleyiş sürüyor. Peki, LGS ertelendi mi, ertelenecek mi? LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman? İşte konu hakkında detaylar