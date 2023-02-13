Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:29

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan açıklamalarda liselere geçiş sınavında ikinci dönem konularının olmayacağı açıklanmıştı. LGS ertelendi mi, ertelenecek mi sorusu da yaşanan deprem ve son gelen açıklamalardan sonra araştırılır hale geldi. Deprem sonrası MEB'e bağlı okullar iki hafta boyunca tatil oldu. LGS başvuruları 2023 için bekleyiş sürerken, lise sınavının erteleneceğine dair bekleyiş sürüyor. Peki, LGS ertelendi mi, ertelenecek mi? LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman? İşte konu hakkında detaylar

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı tarihi 2023 hakkında araştırmalar, tahmin edilen başvuru tarihlerine yaklaşılmasıyla birlikte artıyor. Öğrenciler, LGS ertelendi mi, lise sınavı ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor.

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

LGS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin takvimi açıklamadı. Ancak her yıl ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı benzer tarihlerde düzenleniyor.

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

LGS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 LGS lise sınavı ertelenecek mi, başvurular ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

SON DAKİKA