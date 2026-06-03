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LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:16
LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!
13 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 LGS sınavı için geri sayım başladı. Adayların istedikleri liseye girmesinde kritik bir rol oynayan bu önemli sınav öncesinde "12 Haziran tatil mi?" sorusu gündemde yer aldı. MEB tarafından açıklanan duyuru ile LGS sınavının önceki günü olan 12 Haziran için tüm detaylar netleşti.