LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

2026 LGS sürecine dair detaylar, 8. sınıf öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyular adayların gündeminde yer alırken 12 Haziran Cuma 2026 tarihi ön plana çıktı. Böylece Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde 12 Haziran tarihi ile öğrencilerin hazırlıklarını tamamlayabilmesi daha da kolaylaştı.