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Haberler Yaşam LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:16

LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

13 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 LGS sınavı için geri sayım başladı. Adayların istedikleri liseye girmesinde kritik bir rol oynayan bu önemli sınav öncesinde "12 Haziran tatil mi?" sorusu gündemde yer aldı. MEB tarafından açıklanan duyuru ile LGS sınavının önceki günü olan 12 Haziran için tüm detaylar netleşti.

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LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

2026 LGS sürecine dair detaylar, 8. sınıf öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. LGS sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyular adayların gündeminde yer alırken 12 Haziran Cuma 2026 tarihi ön plana çıktı. Böylece Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde 12 Haziran tarihi ile öğrencilerin hazırlıklarını tamamlayabilmesi daha da kolaylaştı.

LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

12 HAZİRAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

MEB'den gelen duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

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LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

LGS sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği resmi açıklama MEB tarafından yapıldı.

13 Haziran'da LGS sınavının gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

LGS İLE 12 HAZİRAN DÜZENLEMESİ | 12 Haziran tatil mi olacak, okullar kapalı mı olacak? MEB duyurdu!

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ SAYILACAK?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak. Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS

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