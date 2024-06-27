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İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 TIKLA PDF İNDİR: MEB ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:00
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 TIKLA PDF İNDİR: MEB ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
İstanbul lise taban puanları 2024 için araştırmalar şimdiden başladı. LGS sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler yaşadıkları bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bu noktada mega kent İstanbul'da ikamet eden ya da tercihini bu şehirden yana kullanacak öğrenciler ve velileri LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için arama motorlarına yöneldi. Peki; LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...