İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 TIKLA PDF İNDİR: MEB ile LGS Ankara Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için geri sayım başladı. MEB takvimi ile 28 Haziran Cuma günü sonuçlar erişime açılacak. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceleyecek. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen mega kent İstanbul'da yaşayan aileler "LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte MEB İstanbul Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…