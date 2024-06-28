LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB takvimi ile 28 Haziran Cuma günü açıklandı. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceleyecek. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen İzmir'de yaşayan aileler "LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte MEB İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…