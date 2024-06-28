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LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:04
LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
İzmir lise taban puanları 2024 araştırılıyor. LGS sonuçlarının son dakika açıklandı. Tercih yapacak öğrenciler yaşadıkları bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bu noktada İzmir'de ikamet eden ya da tercihini bu şehirden yana kullanacak öğrenciler ve velileri LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için arama motorlarına yöneldi. Peki; LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...