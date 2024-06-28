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Haberler Yaşam LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:04

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

İzmir lise taban puanları 2024 araştırılıyor. LGS sonuçlarının son dakika açıklandı. Tercih yapacak öğrenciler yaşadıkları bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bu noktada İzmir'de ikamet eden ya da tercihini bu şehirden yana kullanacak öğrenciler ve velileri LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için arama motorlarına yöneldi. Peki; LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları MEB takvimi ile 28 Haziran Cuma günü açıklandı. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak öğrenciler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 listesini inceleyecek. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen İzmir'de yaşayan aileler "LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" öğrenmek istiyor. İşte MEB İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

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LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

İZMİR LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak MEB tarafından 2022 yılında açıklanan lise taban puanlarını aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS İZMİR LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 | LGS İzmir Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
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