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Haberler Yaşam LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:51

LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

2023 LGS konuları dün yapılan açıklamanın ardından liseye hazırlanan öğrenciler tarafından mercek altına alınıyor. Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından eğitime verilen ara uzatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS sınavlarında öğrencilerin bazı konulardan muaf tutulacağını açıkladı. Bunun üzerine güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, LGS'de 2. dönem konuları çıkacak mı, sadece 1. dönem konuları mı çıkacak? İşte 2023 LGS konu dağılımı.

LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

Bakan Özer'in "2023 LGS 2. Dönem konularından muaf tutulacak" açıklamasının akabinde öğrenciler ve veliler güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki, LGS'de sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 8. Sınıf 2. Dönem dersleri çıkacak mı? İşte güncel LGS konu dağılımı ve 8. Sınıf 1. Dönem konuları!

LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

MEB SON DAKİKA DUYURDU: LGS 2. DÖNEM KONULARINDAN MUAF TUTULACAK!

Bakan Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerini kullandı. Peki LGS 2.dönem konuları nelerdir? LGS 8. sınıf ikinci dönem konuları müfredatları

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LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

LGS 8. SINIF 1. DÖNEM KONULARI NELER?

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları:

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

LGS 8. SINIF İKİNCİ DÖNEM KONULARI OLACAK MI?

Yapılan açıklamalara göre 8. Sınıf ikinci dönem konuları bu yıl düzenlenecek olan LGS sınavına dahil edilmeyecek. Öğrenciler 2023 LGS'de bu konulardan muaf tutulacak.

LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

MUAF TUTULAN LGS 2.DÖNEM KONULARI NELERDİR?

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

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