LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

Bakan Özer'in "2023 LGS 2. Dönem konularından muaf tutulacak" açıklamasının akabinde öğrenciler ve veliler güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki, LGS'de sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 8. Sınıf 2. Dönem dersleri çıkacak mı? İşte güncel LGS konu dağılımı ve 8. Sınıf 1. Dönem konuları!