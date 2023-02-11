LGS konuları 2023: Güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak, sadece 1. Dönem konuları mı çıkacak, 2. Dönem dersleri çıkacak mı?

2023 LGS konuları dün yapılan açıklamanın ardından liseye hazırlanan öğrenciler tarafından mercek altına alınıyor. Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından eğitime verilen ara uzatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS sınavlarında öğrencilerin bazı konulardan muaf tutulacağını açıkladı. Bunun üzerine güncel LGS konuları neler, soru dağılımı nasıl olacak gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, LGS'de 2. dönem konuları çıkacak mı, sadece 1. dönem konuları mı çıkacak? İşte 2023 LGS konu dağılımı.