LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri başladı. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlamaya başlayan binlerce örenci liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için arama motorlarını çalıştırıyor. Tercih işlemlerini 17 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. Peki, LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS Lise taban puanları 2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...