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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:21

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

LGS taban puanları 2024 araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak edilip araştırılıyor. Bu noktada Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları listesi gündemde. İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri başladı. Aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlamaya başlayan binlerce örenci liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için arama motorlarını çalıştırıyor. Tercih işlemlerini 17 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. Peki, LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS Lise taban puanları 2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

LGS TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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