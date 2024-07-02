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LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:21
LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları
LGS taban puanları 2024 araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak edilip araştırılıyor. Bu noktada Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları listesi gündemde. İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…