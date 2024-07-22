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Haberler Yaşam LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:59

LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için nakil süreci başladı. LGS nakil takvimi daha öncesinde yayımlanmıştı. Bu kapsamda adaylar için "e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte, e-Okul 2.tercih başvurusu ve nakil işlemleri…

LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak. LGS nakil başvuruları açıklanan tarihler arasında https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Peki, LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte, e-Okul nakil işlemleri…

LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

LGS NAKİL BAŞVURUSU ADIMLARI

1. Nakil Başvuru Takvimini Takip Edin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS nakil başvuru tarihlerini belirli dönemler için açıklar. Bu takvimi dikkatlice takip etmeniz ve başvurularınızı belirtilen süreler içinde yapmanız gerekmektedir. Başvuru tarihleri MEB'in resmi web sitesinde duyurulur.

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LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

2. e-Okul Sistemine Giriş Yapın

Nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Aşağıdaki adımları takip ederek başvuru sürecine başlayabilirsiniz:

-https://eokul.meb.gov.tr adresine gidin.

-Öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapın.

LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

3. Nakil Başvuru Ekranına Geçiş

e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "Nakil Başvurusu" sekmesine tıklayın. Bu bölümde, nakil başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz ekran karşınıza gelecektir.

4. Nakil Yapmak İstediğiniz Okulları Seçin

Nakil başvurusu yaparken, tercih etmek istediğiniz okulları belirlemeniz gerekmektedir. Bu aşamada dikkat etmeniz gerekenler:

-Nakil başvurusu için en fazla 3 okul tercihinde bulunabilirsiniz.

-Tercihlerinizi yaparken, okulların kontenjan durumlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalısınız.

LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

5. Tercihlerinizi Onaylayın

Tercihlerinizi belirledikten sonra, e-Okul sisteminde "Onayla" butonuna tıklayarak tercihlerinizi onaylayın. Onay işleminden sonra tercihlerinizi tekrar kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun.

6. Başvurunuzu Okulunuza İletin

Nakil başvurunuzu yaptıktan sonra, başvurunuzun onaylanması için mevcut okulunuza başvurmanız gerekebilir. Bu aşamada okulunuzun rehberlik servisi veya idari birimleri ile iletişime geçerek başvurunuzun işleme alındığını doğrulayın.

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