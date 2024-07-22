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LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
18:59
LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için nakil süreci başladı. LGS nakil takvimi daha öncesinde yayımlanmıştı. Bu kapsamda adaylar için "e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte, e-Okul 2.tercih başvurusu ve nakil işlemleri…