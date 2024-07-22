LGS Nakil Başvurusu Nasıl Yapılır? e- Okul üzerinden nakil başvurusu yapılır mı? e-Oku Lise nakil İşlemleri için tıkla!

5. Tercihlerinizi Onaylayın

Tercihlerinizi belirledikten sonra, e-Okul sisteminde "Onayla" butonuna tıklayarak tercihlerinizi onaylayın. Onay işleminden sonra tercihlerinizi tekrar kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun.

6. Başvurunuzu Okulunuza İletin

Nakil başvurunuzu yaptıktan sonra, başvurunuzun onaylanması için mevcut okulunuza başvurmanız gerekebilir. Bu aşamada okulunuzun rehberlik servisi veya idari birimleri ile iletişime geçerek başvurunuzun işleme alındığını doğrulayın.