LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında yerini almaya hazırlanan öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2024 için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları için verilen tarih!