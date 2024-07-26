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Haberler Yaşam LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:57

LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil takvimine çevrildi. Tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. LGS 1. nakil başvuruları, 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınıyor. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında yerini almaya hazırlanan öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2024 için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları için verilen tarih!

LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi LGS 2024 sınavı ardından 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri 22 Temmuz itibarıyla sonuçlandı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden adaylar ile buluştu.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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2024 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU NE ZAMAN?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınıyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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