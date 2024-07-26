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LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
14:57
LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 SORGULAMA MEB e-Okul ekranı || LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil takvimine çevrildi. Tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. LGS 1. nakil başvuruları, 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınıyor. LGS 1. nakil sonuçları açıklandı duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…