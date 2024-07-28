LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS nakil sonuçları açıklandı son dakika duyurusu MEB'ten gelecek. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları alındı. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2024 ile şanslarını bir kez daha denedi. Bu kapsamda ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...