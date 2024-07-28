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LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
15:49
LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
LGS nakil sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için kritik saatlere giriş yapıldı. Lise tercih sonuçları ardından başlayan LGS 1. nakil başvuruları, 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı. Tercihlerine göre istedikleri kuruma yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. LGS 1. nakil sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…