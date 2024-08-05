LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS 2. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı başında kontroller başladı. 29 Temmuz tarihinde duyurulan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ile istediği okula yerleşemen öğrenciler bir kez daha şansını denedi. LGS 2. nakil sonuçları 2024 bugün açıklanıyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...