LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:42
LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bugün MEB'ten gelecek. Lise tercih sonuçlarına göre hedefledikleri okula yerleşemeyen öğrencilerin LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İkinci kez şansını deneyen öğrenciler ve velileri ''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?'' sorusu yanıt arıyor. Lise 2. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanacak. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte E okul ile LGS 3. tercih sonuçları sorgulama ekranı…