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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:42

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bugün MEB'ten gelecek. Lise tercih sonuçlarına göre hedefledikleri okula yerleşemeyen öğrencilerin LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. İkinci kez şansını deneyen öğrenciler ve velileri ''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?'' sorusu yanıt arıyor. Lise 2. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanacak. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte E okul ile LGS 3. tercih sonuçları sorgulama ekranı…

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS 2. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı başında kontroller başladı. 29 Temmuz tarihinde duyurulan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ile istediği okula yerleşemen öğrenciler bir kez daha şansını denedi. LGS 2. nakil sonuçları 2024 bugün açıklanıyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 2. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

2024 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

LGS 2. tercih sonuçlarının 29 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından ise açıkla kalan öğrenciler için 3. tercih süreci başladı. Adaylar, LGS lise 2. nakil başvurularını 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tamamladı.

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LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3. tercih (2. nakil) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değerlendirme işlemlerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilan edilecek.

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS 2. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME MEB e-Okul ekranı: LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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