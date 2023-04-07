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Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 14:12

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

Liseye geçiş sınavı LGS 2023 başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı kılavuzu yayımlandı. Bu noktada LGS başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve 90 soru öğrencilere sorulacak. Sınava milyonlarca gencin katılması ön görülmekte. Başvurular 3 Nisan'da başlamıştı. Başvuruları tamamlanan vatandaşlar, "LGS ne zaman 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS son başvuru ne zaman? Lise sınavına kaç gün kaldı 2023? İşte konu hakkında detaylar

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

LGS başvuru tarihleri 2023 Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS başvuruları 3 Nisan'da başladı başvuruların sona ermesine az bir süre kaldı. Bu noktada LGS başvuruları ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. İşte LGS 2023 hakkında detaylar

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

2023 LGS KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada deprem bölgesi dahil olmak üzere tüm Türkiye'de sınavın 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak.

LGS başvuruları 3 Nisan - 13 Nisan 2023 tarihleri arasında merkezî olarak bakanlık tarafından yapılacak. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde -Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler hariç).

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

10 İLDEKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA İLDE GİREBİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç, merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık.

10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler.

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden, il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları, Bakanlık olarak belirleyeceğiz."

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