Haberler Yaşam LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 14:12

LGS NE ZAMAN 2023, hangi tarihte? MEB Lise sınavı LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

Liseye geçiş sınavı LGS 2023 başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı kılavuzu yayımlandı. Bu noktada LGS başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve 90 soru öğrencilere sorulacak. Sınava milyonlarca gencin katılması ön görülmekte. Başvurular 3 Nisan'da başlamıştı. Başvuruları tamamlanan vatandaşlar, "LGS ne zaman 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS son başvuru ne zaman? Lise sınavına kaç gün kaldı 2023? İşte konu hakkında detaylar