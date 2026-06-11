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Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:07

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 LGS için geri sayım bitti. Milyonlarca adayın iyi bir liseye yerleşmek amacıyla ter dökeceği merkezi sınavın detayları netleşti. Peki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman, saat kaçta başlayacak? MEB takvimine göre belirlenen 2026 LGS oturum saatleri, derslere göre soru sayıları ve sınav süresi hakkındaki en güncel bilgiler adayların radarında yer alıyor.

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LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

Ortaöğretime geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bu yıl Haziran ayında tek günde iki oturum halinde tamamlanacak. MEB'in yayımladığı başvuru kılavuzuna göre adaylar, sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı test grubunda kendilerine ayrılan sürelerde soruları yanıtlayacak. İşte sınav günü öğrencilerin ve velilerin bilmesi gereken kritik zaman planlaması.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yüz binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılım sağlayacağı bu kritik sınavda, adayların okul tercihlerini belirleyecek merkezi yerleştirme puanları hesaplanacak.

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LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

MEB 2026 LGS OTURUM SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Merkezi sınav sistemi, öğrencilerin odaklanma süreleri dikkate alınarak iki ayrı oturum şeklinde planlandı. MEB takvimine göre güncel LGS oturum saatleri şu şekildedir:

1. Oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30'da başlayacak ve saat 10.45'te sona erecek.

2. Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de tamamlanacak.

Adayların kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınav binalarında hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

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LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

TOPLAM SINAV SÜRESİ VE DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI

LGS'de öğrencilere toplamda 90 soru yöneltilecek ve net sınav süresi 155 dakika olacak. Oturumların detaylı dağılımı ise şu şekildedir:

Sözel Bölüm (50 Soru - 75 Dakika): Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10), Yabancı Dil (10).

Sayısal Bölüm (40 Soru - 80 Dakika): Matematik (20), Fen Bilimleri (20).

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

LGS SINAV ARASI KAÇ DAKİKA?

İlk oturumun bitişi (10.45) ile ikinci oturumun başlangıcı (11.30) arasında öğrencilere 45 dakikalık bir sınav arası verilecek. MEB'in sınav güvenliği talimatlarına göre bu mola esnasında öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için okul bahçesine çıkmalarına izin verilecek.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi

2026 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenecek olan 2026 LGS sonuçları MEB takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? MEB ile 2026 LGS oturum saatleri ve sınav süresi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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