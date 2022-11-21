Haberler Yaşam LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:40

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

MEB, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni LGS örnek soru ve cevapları 21 Kasım tarihinde yayımlandı. Her ay yayımlanan örnek sorular, 2023 Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS öncesi öğrencilere kılavuz oluşturuyor. Örnek sorular, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden yayımlanıyor ve Mayıs ayı itibarıyla bu yıla ait 5 farklı soru paketi yayımlandı. Soru paketleri içerisinde Sayısal ve Sözel LGS örnek soruları ile cevap anahtarları yer alıyor. Aşağıda, MEB 2023 LGS örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.