Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:40

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

MEB, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni LGS örnek soru ve cevapları 21 Kasım tarihinde yayımlandı. Her ay yayımlanan örnek sorular, 2023 Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS öncesi öğrencilere kılavuz oluşturuyor. Örnek sorular, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden yayımlanıyor ve Mayıs ayı itibarıyla bu yıla ait 5 farklı soru paketi yayımlandı. Soru paketleri içerisinde Sayısal ve Sözel LGS örnek soruları ile cevap anahtarları yer alıyor. Aşağıda, MEB 2023 LGS örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

LGS örnek soruları 2023, önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan son dakika açıklamasına göre 8. sınıf öğrencileri için LGS örnek soruları 21 Kasım tarihinde yayımlandı. Bu örnek sorular aynı zamanda soru çözümlü videolarla da öğrencilere destek olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yeni örnek sorular, öğrencilerin istifade etmesi için aşağıda yer almaktadır. İşte, Sayısal ve Sözle LGS örnek soruları...

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

(LGS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

(LGS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI)

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

(LGS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI)

LGS örnek soruları 2023: MEB yeni Kasım ayı LGS sayısal ve sözel çözümlü örnek soruları yayımladı!

(LGS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI)

SON DAKİKA