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Haberler Yaşam LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 10:33

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

Liselere Geçiş Sistemi 2 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Öğrenciler sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte LGS puan hesaplama 2024 işlemlerine başlayacak. Sonuçlar öncesi ortalama puan, yüzdelik dilim ve net hesaplamayla birlikte istedikleri okulu kontrol edecek adaylar OBP konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Peki; MEB ile lise sınavı puanı nasıl hesaplanır, kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? İşte LGS puan hesaplama formülü...

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu gibi sorular lise sınavı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. MEB sınav takvimine göre 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek sınavla birlikte öğrenciler hatırladıkları soruları kontrol edip puan hesabı yapmaya çalışacak. LGS net hesaplama formülü ile sonuçlar öncesi fikir edinmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama 2024 formülü...

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

LGS SINAV SAATİ, SÜRESİ VE SORU SAYISI

2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor.

Sözel alandaki 50 soru için adaylara 75 dakika süre veriliyor. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona eriyor.

İkinci oturum olan sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. 11:30'da başlayan oturum matematik ve fen bilimleri derslerini kapsıyor.

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LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

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