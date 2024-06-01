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LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
10:33
LGS PUAN HESAPLAMA 2024 FORMÜLÜ: MEB ile LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Ortalama puan, net ve yüzdelik dilim...
Liselere Geçiş Sistemi 2 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Öğrenciler sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte LGS puan hesaplama 2024 işlemlerine başlayacak. Sonuçlar öncesi ortalama puan, yüzdelik dilim ve net hesaplamayla birlikte istedikleri okulu kontrol edecek adaylar OBP konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Peki; MEB ile lise sınavı puanı nasıl hesaplanır, kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? İşte LGS puan hesaplama formülü...