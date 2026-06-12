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Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:06

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS'de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınava saatler kaldı. Adaylar, şimdiden puan hesaplama işlemleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu noktada pek çok öğrenci, 400 puan almak için kaç net gerekir, LGS'de kaç net kaç puan gibi sorularla yol haritası oluşturuyor. İşte 2026 MEB kılavuzu kapsamında LGS puan hesaplama adımları.

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LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

LGS bu yıl 13 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirilecek. Yarınki sınavla ilgili olarak, hedefledikleri okulu tutturmak için ihtiyaç duydukları puan ve net sayısını öğrenmek isteyen öğrenciler LGS'de kaç net kaç puan sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 LGS puan hesaplama formülü ile merak edilenlerin yanıtı;

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

LGS'DE 400 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

400 puan için ortalama 65-70 net yapmak gerekiyor.

Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin katsayısı daha yüksek olduğu için bu derslerdeki netleri yüksek tutmak puanı artıracaktır.

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LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

Örnek bir dağılım:

Türkçe: 15-17 net

Matematik: 12-15 net

Fen Bilimleri: 13-15 net

İnkılap Tarihi: 7-8 net

Din Kültürü: 7-8 net

İngilizce: 7-8 net

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LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

LGS'de net sayısı tek başına puanı belirlemez; standart sapma ve ağırlıklı standart puan hesaplaması nedeniyle aynı net, farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelebilir. Bu nedenle öğrenciler için en önemli gösterge genellikle yüzdelik dilimdir. Puanlamalar sınavın zorluğuna ve adayların ortalamalarına göre değişecek olsa da tahmini net-puan aralıkları şu şekilde olacaktır:

50 net: yaklaşık 320-370 puan

60 net: yaklaşık 370-410 puan

70 net: yaklaşık 410-450 puan

80 net: yaklaşık 455-485 puan

85+ net: 480 puan ve üzeri

90 net: 500 tam puan

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

NOT: LGS'de hedef belirlerken yalnızca puana değil, yüzdelik dilime de odaklanmak gerekiyor. Çünkü aynı net sayısı, sınavın zorluk seviyesine bağlı olarak farklı yıllarda farklı puanlar oluşturabilir.

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı:

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

LGS Puan Hesaplama 2026: LGS’de kaç net kaç puan, 400 almak için kaç net gerekir?

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Alt Testler

Ağırlık Katsayıları

Türkçe

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

 1

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