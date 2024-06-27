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Haberler Yaşam 2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 18:58

2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

2 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci "Ortaöğretim Başarı Puanı OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 500 puan üzerinden değerlendiren sınavda iyi bir lise hayali kuran öğrenciler LGS puanına okul başarı puanının etkisi sorguluyor. Peki, 2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı? İşte yanıtı.

2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

Yurt genelinde iki oturumda yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih işlemleri öncesi merak edilen konuların başında "LGS puanına okul puanı ekleniyor mu?" sorusu yerini aldı. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlıyor. Peki; 2024 LGS'ye okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, ne kadar getirir? İşte, detaylar...

2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

LGS puanına okul puanı etkilemiyor. Adaylar LGS puanı ile tercih yapacaklardır. Ancak merkezi sınav puanı eşit olan iki aday ile aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.

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2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

LGS OBP NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır. Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür..

2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

LGS KAÇ PUAN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

İlgili testin ham puanları toplamı öğrenci sayısına bölünür ve her bir alt testin ortalaması bulunur. Hesaplanan puan, kendi içerisinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olacak şekilde bir puan hesaplanır.

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