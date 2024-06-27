2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu

Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.