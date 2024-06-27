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2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:58
2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, okul kaç puan veriyor? 5. 6. 7. 8. sınıf OBP Puanı hesaplama tablosu
2 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci "Ortaöğretim Başarı Puanı OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 500 puan üzerinden değerlendiren sınavda iyi bir lise hayali kuran öğrenciler LGS puanına okul başarı puanının etkisi sorguluyor. Peki, 2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı? İşte yanıtı.