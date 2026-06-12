LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Kılavuzda konuya ilişkin detaylar "Sınavın Uygulanması" başlığı altında şu şekilde aktarıldı:
a. Merkezî Sınav; 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
ç. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
- Yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
- Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
- Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
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Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı