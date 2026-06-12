LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından sınava girecek öğrencilere yönelik motivasyon paylaşımı yapıldı. İşte o paylaşım:

♥️ Sevgili Öğrencilerimiz,



Bugün başarılarıyla örnek olan, bulundukları yerlerde ülkemize ve insanlığa değer katan her yetişkin; bir zamanlar kendi yolunu cesaret ve emekle seçen bir öğrenciydi. 🤗



🧿 Sizler de ilgi ve yeteneklerinize inanarak atacağınız her adımda, varacağınız… pic.twitter.com/eIRz8KKByh