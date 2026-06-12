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Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 10:59

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınav, her yıl olduğu gibi iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Oturum süreleri ve saatleri ile ilgili olarak "LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları araştırmalar arasına otururken yayımlanan kılavuzla birlikte tüm detaylar netlik kazandı. İşte 2026 LGS sınav saati, mola ve oturum süreleri.

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LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler ve veliler, sınav saatini ve oturum sürelerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS'nin oturum saatlerinde değişiklik yapılmadı. Buna göre sözel bölüm sabah saatlerinde başlayacak, sayısal bölüm ise 45 dakikalık aranın ardından uygulanacak. Sınavın ilk oturumu 75 dakika, ikinci oturumu ise 80 dakika sürecek.

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü (yarın) iki oturum halinde uygulanacak.
- İlk oturum saat 09.30'da başlayacak,
- ikinci oturum ise 11.30'da yapılacak.
Öğrenciler iki sınav arasında 45 dakikalık mola verecek.

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LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Buna göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:

1. Oturum Sözel test 09.30 - 10.45
Ara 45 dakikalık mola 10.45 - 11.30
2. Oturum Sayısal test 11.30 - 12.50
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LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Kılavuzda konuya ilişkin detaylar "Sınavın Uygulanması" başlığı altında şu şekilde aktarıldı:

a. Merkezî Sınav; 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

- Yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Kılavuzun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından sınava girecek öğrencilere yönelik motivasyon paylaşımı yapıldı. İşte o paylaşım:

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, mola kaç dakika? 2026 LGS sınav saati ve oturum süreleri

TOPLAM SINAV SÜRESİ VE DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI

LGS'de öğrencilere toplamda 90 soru yöneltilecek ve net sınav süresi 155 dakika olacak. Oturumların detaylı dağılımı ise şu şekildedir:

Sözel Bölüm (50 Soru - 75 Dakika): Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10), Yabancı Dil (10).

Sayısal Bölüm (40 Soru - 80 Dakika): Matematik (20), Fen Bilimleri (20).

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