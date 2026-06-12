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Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:56

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrencinin katılacağı merkezi sınav için geri sayım başladı. Yarın gerçekleştirilecek sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınav öncesinde öğrenciler kadar veliler de sonuç tarihine odaklanırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı.

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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi

2026 LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavın ilk oturumu sözel alanda, ikinci oturumu ise sayısal alanda uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanları ile yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi
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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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