LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi

2026 LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavın ilk oturumu sözel alanda, ikinci oturumu ise sayısal alanda uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanları ile yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.