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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:56
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrencinin katılacağı merkezi sınav için geri sayım başladı. Yarın gerçekleştirilecek sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınav öncesinde öğrenciler kadar veliler de sonuç tarihine odaklanırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazandı.