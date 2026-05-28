Haberler Yaşam LGS SINAV TAKVİMİ: 2026 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 22:08

LGS SINAV TAKVİMİ: 2026 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS kapsamında milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasının sınav saatleriyle çakışması nedeniyle, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve şehir içi yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla sınav tarihi yeniden planlandı.

2026 LGS sınav takviminde kritik değişiklik! Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası heyecanı nedeniyle revize edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınav bir gün öne alındı. İşte öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen yeni LGS tarihi…

MEB'DEN LGS TARİHİNE YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınavın, A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün oynayacağı karşılaşma nedeniyle bir gün erkene çekildiği bildirildi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin sınav günü dikkatlerinin dağılmaması ve şehirlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla LGS tarihini güncelledik. 2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak." ifadelerini kullandı.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLECEK

Sınav hazırlıklarının sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

2026 LGS TAKVİMİ BELLİ OLDU

Başvuru Tarihleri: 23 Mart - 10 Nisan 2026
Sınav Giriş Belgeleri: 3 Haziran 2026
Yeni LGS Tarihi: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Sözel Oturum: Saat 09.30 - 50 soru / 75 dakika
Sayısal Oturum: Saat 11.30 - 40 soru / 80 dakika

