LGS sınav yerleri ortaokul öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Sınava sayılı günler kala araştırmalara başlayan öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı hakkında eksiklerini tamamlıyor. 14 Nisan 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar sınava girecekleri yerin ve sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Bu noktada LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri açıklandı mı? İşte MEB 2022 LGS sınavı hakkında merak edilenler…