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Haberler Yaşam LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:12

LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

MEB sınav takvimi kapsamında 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi için detaylar araştırılmaya başladı. En çok araştırılanlar arasında 'LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor' sorusu var. Puan ve net hesaplama işlemleri için etkili olan konuyla ilgili kılavuzda yanıt bulmak mümkün. Peki; LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü, kaç yanlış 1 doğruyu götürür? İşte, yanıtlar...

LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

LGS kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusu ile araştırılıyor. Lise sınavına girecek binlerce aday, yaptıkları neti ve puanlarını hesaplayabilmek adına sınav değerlendirme sürecindeki detaylara hakim olmak istiyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz kontrol ediliyor. Peki, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte, detaylar...

LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

LGS SINAV SAATİ, SÜRESİ VE SORU SAYISI

2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor.

Sözel alandaki 50 soru için adaylara 75 dakika süre veriliyor. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona eriyor.

İkinci oturum olan sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. 11:30'da başlayan oturum matematik ve fen bilimleri derslerini kapsıyor.

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LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

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