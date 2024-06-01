Haberler
Yaşam
LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
11:12
LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? MEB ile LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
MEB sınav takvimi kapsamında 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi için detaylar araştırılmaya başladı. En çok araştırılanlar arasında 'LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor' sorusu var. Puan ve net hesaplama işlemleri için etkili olan konuyla ilgili kılavuzda yanıt bulmak mümkün. Peki; LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü, kaç yanlış 1 doğruyu götürür? İşte, yanıtlar...