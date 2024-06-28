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LGS SONUÇ SORGULAMA (meb.gov.tr) EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
05:58
LGS SONUÇ SORGULAMA (meb.gov.tr) EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?
Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları sorgulanıyor. Öğrenciler, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi başlayacak. Bu doğrultuda 28 Haziran 2024 Cuma günü LGS sonuçları sorgulaması yapılıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS sonuç sorgulama ekranı!