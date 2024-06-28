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Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 05:58

LGS SONUÇ SORGULAMA (meb.gov.tr) EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları sorgulanıyor. Öğrenciler, meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi başlayacak. Bu doğrultuda 28 Haziran 2024 Cuma günü LGS sonuçları sorgulaması yapılıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS SONUÇ SORGULAMA meb.gov.tr EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu. Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS sonuç sorgulama meb.gov.tr!

LGS SONUÇ SORGULAMA meb.gov.tr EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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LGS SONUÇ SORGULAMA meb.gov.tr EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇ SORGULAMA meb.gov.tr EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

LGS SONUÇ SORGULAMA meb.gov.tr EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve
devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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