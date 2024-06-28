LGS SONUÇ SORGULAMA (meb.gov.tr) EKRANI || LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve

devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.