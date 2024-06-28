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LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:02
LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!
LGS sonuçları e-Okul VBS öğrenci giriş ekranında sorgulanıyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 28 Haziran bugün açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sonuçları e-okul ekranı başında kontrollerini yapıyor. Adaylar sınav sonuçları ekranında sözel ve sayısal testlere verdikleri doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebiliyor. Peki, MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...