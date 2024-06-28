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Haberler Yaşam LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:02

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

LGS sonuçları e-Okul VBS öğrenci giriş ekranında sorgulanıyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 28 Haziran bugün açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sonuçları e-okul ekranı başında kontrollerini yapıyor. Adaylar sınav sonuçları ekranında sözel ve sayısal testlere verdikleri doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebiliyor. Peki, MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-Okul VBS öğrenci girişi ekranındaki heyecanlı bekleyiş son buldu. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ve velileri e-okul VBS öğrenci giriş ekranı ile puanlarını kontrol ediyor. LGS sonuçları e-okul sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte LGS sınav sonuçları sorgulama MEB e-Okul VBS öğrenci girişi ve tüm detaylar!

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzu kapsamında lise sınav sonuçları adayların erişimine açıldı.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sonuçları açıklandı! MEB e-okul VBS LGS sonuç sorgulama linki BURADA!

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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