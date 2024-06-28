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Haberler Yaşam LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:00

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sonuçları son dakika açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından yayınladığı kılavuzda sonuçların bugün erişime açılacağını duyurmuştu. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden bakılır? İşte, e-okul öğrenci giriş linki ile LGS sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

LGS sonuçları son dakika açıklandı! 2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden yapılan açıklama sonrası öğrenciler e-okul öğrenci girişi ekranından 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt buldu. İşte, MEB ile LGS sonuçları sorgulama ekranı…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

SON DAKİKA LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınav sonuçları erişime açıldı. meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulamaya açılan sınavın sonuçları için öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Sonuçlar posta ile gönderilmeyecek.

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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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