LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki

LGS sonuçları son dakika açıklandı! 2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden yapılan açıklama sonrası öğrenciler e-okul öğrenci girişi ekranından 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt buldu. İşte, MEB ile LGS sonuçları sorgulama ekranı…