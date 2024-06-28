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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:00
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI BURADA! || 2024 LGS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama linki
2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sonuçları son dakika açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından yayınladığı kılavuzda sonuçların bugün erişime açılacağını duyurmuştu. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden bakılır? İşte, e-okul öğrenci giriş linki ile LGS sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…