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Haberler Yaşam LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Giriş Tarihi: 02.06.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 18:57

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 2024 iki oturum şeklinde bugün gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçerken, LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de yayımlandı. LGS sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden sınava katılım sağlayan adaylar kaç net yaptıklarını hesaplayabiliyor. İşte MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 1 milyonun üzerinde katılımın gerçekleştiği Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda ter döken öğrenciler, sınavın hemen ardından LGS sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. LGS soruları ve cevap anahtarı ise sabah.com.tr'de yayımlandı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi derslerden yapılan sınavda; sözel alanda 50, sayısal alanda 40 soru soruldu. İşte MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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