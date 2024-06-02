Haberler
Yaşam
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Giriş Tarihi: 02.06.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
18:57
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2024 sözel ve sayısal bölüm LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 2024 iki oturum şeklinde bugün gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçerken, LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de yayımlandı. LGS sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden sınava katılım sağlayan adaylar kaç net yaptıklarını hesaplayabiliyor. İşte MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı.