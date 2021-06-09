Liseler Geçiş Sistemi olarak da bilinen 2021 LGS sınavı bugün tamamlandı. Öğrenciler, 09.30 ve 11.30'daki iki oturuma katılarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ter döktü. Öğrencilere, ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından LGS sözel soruları ve cevapları araştırılmaya başlandı.

İNKILAP TARİHİ, DİN KÜLTÜRÜ VE TÜRKÇE LGS SÖZEL SORULARI - CEVAPLARI 2021

Lise sınavı soruları kapsamında Türkçe cevapları, İnkılap Tarihi cevapları ve Dün Kültürü sınav soru cevapları sınavın ardından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF olarak yayınlandı. Lise sınavı LGS soru ve cevapları, MEB ile beraber sadece sabah.com.tr'de!

İşte, lise sınavı LGS sözel soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021