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LGS TABAN PUANLARI 2024 MEB TABLOSU: LGS lise taban puanları ile Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Lisesi kontenjanları
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:23
LGS TABAN PUANLARI 2024 MEB TABLOSU: LGS lise taban puanları ile Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Lisesi kontenjanları
LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başladı. Lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için Yol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi tercih edecek öğrenciler LGS taban puanları 2024 araştırmasına başladı. Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, lise taban puanları