LGS taban puanları 2026: LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 puanla hangi liselere gidilir?

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban puanı, ilgili lisenin son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2026 yılında henüz yerleştirme işlemleri yapılmadığından bu yılın taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı.

Sınavın zorluk, kolaylık derecesine göre lise taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 10 Temmuz'da tercihlere esas kontenjan tabloları MEB'in resmi internet sayfasından duyurulacak.