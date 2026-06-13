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LGS taban puanları 2026: LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 puanla hangi liselere gidilir?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:56
LGS taban puanları 2026: LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 puanla hangi liselere gidilir?
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS'nin ardından öğrenciler puan hesaplamalarına ve tercih araştırmalarına başladı. Sınavdan çıkarken yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, tahmini puanlarına göre hangi liselere yerleşebileceklerini merak ediyor. Özellikle 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 ve 400 puan aralığında bulunan öğrenciler için liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri yakından takip ediliyor.