Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 11:47

LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı için geri sayım sürerken, " LGS kaç puanla hangi liseye girilir?" sorusu şimdiden adayların gündeminde yer aldı. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü tamamlanacak sınavın ardından, MEB tarafından açıklanan lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi ön plana çıkacak. Peki, 2025 yılında hangi lise kaç puanla alım yaptı? İşte detaylar…

  • ABONE OL
LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

Yarın gerçekleştirilecek 2026 LGS sınavının hemen ardından, hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin tercih heyecanı başlayacak. Temmuz-Ağustos aylarında yapılması planlana tercih sürecinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan taban puanları ve yüzdelik dilimler belirleyici rol oynuyor. Adaylar, Anadolu ve Fen Liseleri başta olmak üzere birçok farklı okul için puan sorgulamasını merakla araştırmaya başladı.

LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

2026 LGS SONUÇ VE TERCİH SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları, 10 Temmuz'da " www.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı anda yayımlanacak.

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

2026 LİSE TABAN PUANLARI

İstanbul'daki liselerin geçen seneki yerleştirme sonuçlarına göre olan taban puanları, 2026 LGS tercih süreci için önemli bir rehber olacak. İşte Türkiye'nin bazı şehirlerine göre öne çıkan liselerin geçtiğimiz yılki (2025) taban puanları:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

İZMİR LİSELERİ TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

BURSA LİSELERİ TABAN PUANLARI

Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / İngilizce - 489,3815

Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / İngilizce - 473,2768

Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,0436

Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 424,1232

Gemlik / Gemlik Fen Lisesi / İngilizce - 421,5701

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA