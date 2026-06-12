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LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 11:47
LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?
2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı için geri sayım sürerken, " LGS kaç puanla hangi liseye girilir?" sorusu şimdiden adayların gündeminde yer aldı. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü tamamlanacak sınavın ardından, MEB tarafından açıklanan lise taban puanları ve yüzdelik dilimler listesi ön plana çıkacak. Peki, 2025 yılında hangi lise kaç puanla alım yaptı? İşte detaylar…