LGS taban puanları 2026: MEB LGS kılavuzu ile kaç puanla hangi liseye girilir?

Yarın gerçekleştirilecek 2026 LGS sınavının hemen ardından, hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin tercih heyecanı başlayacak. Temmuz-Ağustos aylarında yapılması planlana tercih sürecinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan taban puanları ve yüzdelik dilimler belirleyici rol oynuyor. Adaylar, Anadolu ve Fen Liseleri başta olmak üzere birçok farklı okul için puan sorgulamasını merakla araştırmaya başladı.