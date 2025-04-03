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Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 12:54

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?

Ortaokul öğrencileri, lise eğitimlerine yön verecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yoğun bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Nitelikli okullara yerleşmeyi hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Haziran ayında düzenlenecek. Öğrenciler ve veliler, LGS sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak. Ortaöğretim kurumlarına sınavla yerleşmek isteyen öğrenciler için kritik bir sınav olan LGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihi ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 LGS hangi tarihte yapılacak?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 LGS TARİHİ BELLİ OLDU!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak