MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak. Ortaöğretim kurumlarına sınavla yerleşmek isteyen öğrenciler için kritik bir sınav olan LGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihi ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 LGS hangi tarihte yapılacak?