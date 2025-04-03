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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
12:54
MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Ortaokul öğrencileri, lise eğitimlerine yön verecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yoğun bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Nitelikli okullara yerleşmeyi hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Haziran ayında düzenlenecek. Öğrenciler ve veliler, LGS sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?