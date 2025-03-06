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Haberler Yaşam LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 13:36

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılı için LGS sınav tarihi açıklandı. Her yıl, Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş için girdiği bu merkezi sınav, öğrencilerin geleceğini şekillendiriyor. İyi bir okula yerleşmeyi hedefleyen adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tarihini belirleyerek, öğrencilerin sınav hazırlıklarını planlamalarına olanak sağladı. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihleri belirlendi. Bu yılda Türkiye genelinde liselere yerleşmek isteyen öğrenciler söz konusu sınava girecek. Çalışmalarına hız kazandırmak isteyen öğrenciler ve velileri sınava dair detayları araştırıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam https://eokul.meb.gov.tr/ üzerinden yapabilecekler.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?