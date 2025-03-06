Haberler
Yaşam
LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
13:36
LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?
2025 yılı için LGS sınav tarihi açıklandı. Her yıl, Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş için girdiği bu merkezi sınav, öğrencilerin geleceğini şekillendiriyor. İyi bir okula yerleşmeyi hedefleyen adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tarihini belirleyerek, öğrencilerin sınav hazırlıklarını planlamalarına olanak sağladı. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak?