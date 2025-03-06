LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi netleşti! Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihleri belirlendi. Bu yılda Türkiye genelinde liselere yerleşmek isteyen öğrenciler söz konusu sınava girecek. Çalışmalarına hız kazandırmak isteyen öğrenciler ve velileri sınava dair detayları araştırıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?