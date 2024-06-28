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Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:00

LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. LGS tercih robotuna göre lise tercih süreci başlıyor. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden yapılır? İşte, detaylar…

LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre öğrencilerin tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır?

LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.

LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı
  • 28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
  • 28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
  • 28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
  • 28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
  • 22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
  • 22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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