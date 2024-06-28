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LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı
Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
16:00
LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı
LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. LGS tercih robotuna göre lise tercih süreci başlıyor. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden yapılır? İşte, detaylar…