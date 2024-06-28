LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre öğrencilerin tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır?