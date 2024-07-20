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Giriş Tarihi: 20.07.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:11

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Sonuçlar meb.gov.tr ekranı üzerinde erişime açılacak ve öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları öğrenecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve sonuç tarihi...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

GS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, liselere ne zaman kayıt yapılacak soruları yanıt arıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında tercih listelerini hazırlayan öğrenciler MEB duyurularını yakından takip ediyor. İşte 2024 lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında açıklamalar...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.
Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2024 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar https://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Ayrıca e-Okul ve e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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