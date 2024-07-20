Haberler
Yaşam
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.07.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
22:11
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise kayıtları ne zaman? 2024 LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Sonuçlar meb.gov.tr ekranı üzerinde erişime açılacak ve öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları öğrenecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve sonuç tarihi...