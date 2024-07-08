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Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 09:36

LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 17 Temmuz'da sona erecek. Puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar MEB duyuruları ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları görüntüleyecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…

LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri hız kesmeden devam ediyor. Tercih işlemleri sona ermeden önce puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler okul yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

LGS lise tercihleri 28 Haziran Cuma günü başladı. Öğrenciler işlemlerini 17 Temmuz'a kadar tamamlayacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.

Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından "meb.gov.tr" adresinde duyurulması bekleniyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

2024 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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