LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS tercihleri hız kesmeden devam ediyor. Tercih işlemleri sona ermeden önce puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci LGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler okul yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…