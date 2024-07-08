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LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:36
LGS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, nereden bakılır, nasıl öğrenilir? MEB lise LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 17 Temmuz'da sona erecek. Puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar MEB duyuruları ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları görüntüleyecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…