Haberler
Yaşam
LGS TERCİH MEB TAKVİMİ 2024 SORGULANIYOR: LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:44
LGS TERCİH MEB TAKVİMİ 2024 SORGULANIYOR: LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
LGS tercihleri ne zaman sorusu gündeme geldi. MEB takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da ilan edilecek. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlıyor. Bu yıl da tercih işlemleri başarı puanlarına göre yapılacak. İl il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gündemde. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte, LGS tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtı…