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Haberler Yaşam LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:54

LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

MEB tercih kılavuzu kapsamında 28 Haziran tarihinde başlayan lise tercihlerinde son tarih için geri sayım başladı. Aday öğrenciler, LGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, İmam Hatip, Güzel Sanatlar gibi pek çok seçenekte tercih edilen liseler taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle değerlendiriliyor. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, LGS yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LGS tercih tarihleri 2024 kontrol ediliyor. İşlemlerini zamanında tamamlamak isteyen öğrenciler kılavuzla birlikte taban puanlarına göre tercihlerini yapıyor. Lise tercihleri ne zaman bitiyor, son tarih nedir gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzu takip ediliyor. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih!

LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri son tarih özelinde araştırılıyor. MEB takvimine göre lise tercihleri 17 Temmuz tarihinde tamamlanacak.

İşlemler 17 Temmuz günü saat 17.00 itibarıyla son bulacak.

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LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

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LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


MEB lise kılavuzuna göre LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi!

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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