LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

Yarın yapılacak LGS sınavı sonrasında öğrencileri tercih maratonu bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine başlayacak. Tercihlerin ne zaman yapılacağı, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve nakil takvimi gibi detaylar da MEB tarafından duyurulan kılavuzda yer alıyor.