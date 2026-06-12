Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 16:09

LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

LGS kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrenciler kadar veliler de tercih takvimine odaklandı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak sınavın ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre tercih işlemlerinin başlayacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihler netlik kazanırken, öğrenciler yerleştirme sürecine ilişkin detayları araştırıyor.

  • ABONE OL
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

Yarın yapılacak LGS sınavı sonrasında öğrencileri tercih maratonu bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine başlayacak. Tercihlerin ne zaman yapılacağı, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve nakil takvimi gibi detaylar da MEB tarafından duyurulan kılavuzda yer alıyor.

LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS 2026 sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Aynı tarihte, tercihlere esas kontenjan tabloları da yayımlanacak.

Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi

LGS NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin ve velilerin, LGS 2026 sürecini yakından takip etmeleri ve kılavuzda yer alan tüm detayları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #LGS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA