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LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 16:09
LGS Tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? MEB duyurdu! 2026 LGS tercih sonuç tarihi
LGS kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrenciler kadar veliler de tercih takvimine odaklandı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak sınavın ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre tercih işlemlerinin başlayacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihler netlik kazanırken, öğrenciler yerleştirme sürecine ilişkin detayları araştırıyor.