LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

LGS tercihleri sona erdi. Öğrenciler okul yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırladı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla adayların okullara kayıt işleri başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…