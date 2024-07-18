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Haberler Yaşam LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 06:15

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 17 Temmuz'da sona erdi. Puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar MEB duyuruları ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları öğrenecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

LGS tercihleri sona erdi. Öğrenciler okul yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırladı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla adayların okullara kayıt işleri başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, "29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024" tarihlerinde ilan edilecek.

LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?
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