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LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
06:15
LGS TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİ! 2024 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilir, erken açıklanır mı?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 17 Temmuz'da sona erdi. Puanlarına uygun tercihlerde bulunan adaylar MEB duyuruları ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları öğrenecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…