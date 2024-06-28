Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:49

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim LGS sonuçlarının açıklama tarihiyle birlikte gündeme geldi. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Adaylar, tercih işlemlerini yaparken genel yüzdelik dilim ve il bazında yüzdelik dilimlerden yararlanacak. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır? İşte, LGS yüzdelik dilim hesaplama!

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde yüzdelik dilim yer alıyor. Yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır soruları sınav sonuçları ile birlikte araştırılıyor. Adaylar "LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, LGS yüzdelik dilim hesaplama!

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. Yüzdelik dilim sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

İL YÜZDELİK DİLİMİ NEDİR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

SON DAKİKA