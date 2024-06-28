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LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
08:49
LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, tercihler hangisine göre yapılacak?
Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim LGS sonuçlarının açıklama tarihiyle birlikte gündeme geldi. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Adaylar, tercih işlemlerini yaparken genel yüzdelik dilim ve il bazında yüzdelik dilimlerden yararlanacak. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır? İşte, LGS yüzdelik dilim hesaplama!