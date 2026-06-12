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LGS’de iki oturum arası kaç dakika mola var? 2026 LGS oturumları arasında dışarı çıkmak yasak mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 15:08
LGS’de iki oturum arası kaç dakika mola var? 2026 LGS oturumları arasında dışarı çıkmak yasak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre LGS'de sözel bölümün tamamlanmasının ardından adaylara kısa bir mola tanınıyor. Bu süre içinde öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak ikinci oturumun başlayacağı saat öncesinde sınav salonunda bulunmaları büyük önem taşıyor. Peki, LGS'de iki oturum arası kaç dakika mola var, dışarı çıkmak yasak mı?