Haberler
Yaşam
LGS'de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
12:41
LGS sonuçlarının yayınlanmasının ardından liseye kayıt hakkı elde eden adaylar için lise tercih süreci başladı. Sürece dair detayları araştıran adaylar, LGS'de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerde adayların nasıl bir yol izleyeceği de netleşti. Peki, lise tercihi kaç tane yapılır? İşte detaylar.