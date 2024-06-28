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Giriş Tarihi: 28.06.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 12:41

LGS'de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?

LGS sonuçlarının yayınlanmasının ardından liseye kayıt hakkı elde eden adaylar için lise tercih süreci başladı. Sürece dair detayları araştıran adaylar, LGS'de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerde adayların nasıl bir yol izleyeceği de netleşti. Peki, lise tercihi kaç tane yapılır? İşte detaylar.

LGS’de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sonuçları ve lise tercihleri için belirttiği tarih geldi çattı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayan sürece ilişkin, LGS'de kaç tercih hakkı var, tercih sıralaması önemli mi gibi sorular araştırma konusu oldu. 2024 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na katılan 1 milyonun üzerindeki aday, okul tercihi için MEB'in yaptığı açıklamaları takip ediyor. İşte Lise tercihi kaç tane yapılır sorusunun yanıtı.

LGS’de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?

2024 LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde Merkezî Sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

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LGS’de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS’de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?


LGS OKUL TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.

LGS’de kaç tercih hakkı var, okul tercih sıralaması önemli mi? Lise tercihi kaç tane yapılır?

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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