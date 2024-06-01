LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

LGS'ye kaç kişi girecek 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirişecek. Bu yıl LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı merak konusu oldu. Hal böyleyken ''Bu yıl LGS'ye kaç kişi başvurdu?'' sorusu öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Sınav kapsamında herhangi bir değişiklik olmayacak ve iki oturum da aynı gün içinde tamamlanacak. Peki, MEB 2024 LGS sınavına kaç öğrenci girecek? İşte, tüm merak edilenler…