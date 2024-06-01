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LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
06:09
LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınav öncesinde öğrenci ve velileri tarafından merak edilen konular arasında LGS 2024 katılım sayısı yer alıyor. Bu kapsamda 2024 LGS sınavına kaç öğrenci girecek, bu yıl kaç kişi başvurdu sorularına yanıt aranırken LGS'ye başvuran kişi sayısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Peki, MEB ile bu yıl LGS'ye kaç kişi girecek 2024, kaç kişi başvurdu? İşte, detaylar…