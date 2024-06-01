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Haberler Yaşam LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 06:09

LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınav öncesinde öğrenci ve velileri tarafından merak edilen konular arasında LGS 2024 katılım sayısı yer alıyor. Bu kapsamda 2024 LGS sınavına kaç öğrenci girecek, bu yıl kaç kişi başvurdu sorularına yanıt aranırken LGS'ye başvuran kişi sayısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Peki, MEB ile bu yıl LGS'ye kaç kişi girecek 2024, kaç kişi başvurdu? İşte, detaylar…

LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

LGS'ye kaç kişi girecek 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 2 Haziran 2024 tarihinde 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirişecek. Bu yıl LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı merak konusu oldu. Hal böyleyken ''Bu yıl LGS'ye kaç kişi başvurdu?'' sorusu öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Sınav kapsamında herhangi bir değişiklik olmayacak ve iki oturum da aynı gün içinde tamamlanacak. Peki, MEB 2024 LGS sınavına kaç öğrenci girecek? İşte, tüm merak edilenler…

LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

2024 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav başvuru sayısını açıkladı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu.

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LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

2024 LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

İKİ OTURUM AYNI GÜNDE TAMAMLANACAK

Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

LGS’ye kaç kişi girecek 2024, öğrenci sayısı kaç? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci katılacak? İşte katılım!

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

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