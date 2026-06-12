Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS'ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı
Giriş Tarihi: 12.06.2026 16:52

LGS'ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrenci sayısına ilişkin detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamayla birlikte 2026 LGS'ye kaç öğrencinin katılacağı belli oldu. Sınav hazırlıklarını tamamlayan yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda ter dökecek.

  • ABONE OL
LGS’ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS’ye katılacak öğrenci sayısı

2026 LGS için geri sayım sona ererken, sınava katılacak öğrenci sayısı da gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuruda bulundu. Yarın iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde, katılım sayıları ve sınav organizasyonuna ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, detaylar...

LGS’ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS’ye katılacak öğrenci sayısı

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bu yıl 1 milyon 274 bin 629 öğrenciden 1 milyon 22 bin 658'i LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuruda bulundu. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçenin yanı sıra yurt dışında 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS’ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS’ye katılacak öğrenci sayısı

SINAV ÖNCESİ MEB'DEN AÇIKLAMA!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
LGS’ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS’ye katılacak öğrenci sayısı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
LGS’ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS’ye katılacak öğrenci sayısı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA