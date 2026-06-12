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LGS'ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı
Giriş Tarihi: 12.06.2026 16:52
LGS'ye kaç kişi girecek? Bakan Tekin açıkladı! İşte, 2026 LGS'ye katılacak öğrenci sayısı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrenci sayısına ilişkin detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamayla birlikte 2026 LGS'ye kaç öğrencinin katılacağı belli oldu. Sınav hazırlıklarını tamamlayan yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda ter dökecek.