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Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:32

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fransız ekibi Lille ile eşleşti. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile eşleşen sarı lacivertliler 4-3'lük ilk maçın rövanşında rakibini saf dışına itmeyi başarmıştı. 3. ön eleme turunda ilk maçına Fransa deplasmanında çıkacak sarı kanarya Lille karşısında da kazanmak ve kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri…

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 2. ön eleme turundan başlayan Sarı Lacivertli takım bu turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Lille karşısında kazanmak ve bu turu geçip play-offlara adını yazdırmak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Lille Fenerbahçe maçı hakkında tüm detaylar...

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

LİLLE - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Fenerbahçe maçının Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Fenerbahçe rövanş maçı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

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