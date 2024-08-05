Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 2. ön eleme turundan başlayan Sarı Lacivertli takım bu turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Lille karşısında kazanmak ve bu turu geçip play-offlara adını yazdırmak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Lille Fenerbahçe maçı hakkında tüm detaylar...