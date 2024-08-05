Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
14:32
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fransız ekibi Lille ile eşleşti. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile eşleşen sarı lacivertliler 4-3'lük ilk maçın rövanşında rakibini saf dışına itmeyi başarmıştı. 3. ön eleme turunda ilk maçına Fransa deplasmanında çıkacak sarı kanarya Lille karşısında da kazanmak ve kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri…