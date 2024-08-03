Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
18:21
Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçına Fransa'nın temsilcisi Lilli ile çıkacak. Fenerbahçe Lilli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruları spor severler tarafından araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano'yu 2-1 farkla eleyen sarı lacivertli takım Lilli deplasmanından da galip ayrılmak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Lilli maçı detayları