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Giriş Tarihi: 03.08.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:21

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçına Fransa'nın temsilcisi Lilli ile çıkacak. Fenerbahçe Lilli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruları spor severler tarafından araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano'yu 2-1 farkla eleyen sarı lacivertli takım Lilli deplasmanından da galip ayrılmak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Lilli maçı detayları

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı 3. Ön eleme turu maçının detayları araştırılıyor. Fenerbahçe deplasmanda oynacağı kritik maç için hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar tarafından maçın detayları araştıılıyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu son maçta 2-1 galibiyetle eledi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde saat 21.30'da oynanacak.

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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Exxen ekranı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!
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