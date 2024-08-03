Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi 3.tur ön eleme maç detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı 3. Ön eleme turu maçının detayları araştırılıyor. Fenerbahçe deplasmanda oynacağı kritik maç için hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar tarafından maçın detayları araştıılıyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?