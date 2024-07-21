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Haberler Yaşam Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:30

Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yerleştirme süreci yarın tamamlanıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul kayıtları başlayacak. Kayıtlarla ilgili olarak öğrenciler ve veliler MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler sorularına cevap arıyor. İşte 2024 lise kayıt tarihleri hakkında açıklamalar…

Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı lise kayıt tarihleri hakkında açıklama yaptı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme süreci başlayacak. Boş kalan kontenjanların da belli olmasıyla ikinci tercihler başlayacak. Peki, MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler? İşte 2024 lise kayıt tarihleri…

Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü ilan edilecek. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

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Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

Lise Kayıt Tarihleri 2024: MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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