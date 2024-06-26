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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:11

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi açıklandı. 28 Haziran'da açıklanacak sonuçların ardından adaylar için lise tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler yeni bir eğitim öğretim dönemi için LGS taban puanlarına odaklandı. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanır belli oldu mu? İşte, 2024 LGS taban puanları sorgulama!

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 28 Haziran tarihinde MEB tarafından duyurulacak. Duyurunun ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar şimdiden 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere ilişkin araştırmalara başladı. İşte geçmiş LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerin de adayların erişimine açılması bekleniyor.

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LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

LGS 2023-2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER!

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

2024 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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