Haberler
Yaşam
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:11
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi açıklandı. 28 Haziran'da açıklanacak sonuçların ardından adaylar için lise tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler yeni bir eğitim öğretim dönemi için LGS taban puanlarına odaklandı. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanır belli oldu mu? İşte, 2024 LGS taban puanları sorgulama!