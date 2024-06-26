LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF | Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması

Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 28 Haziran tarihinde MEB tarafından duyurulacak. Duyurunun ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar şimdiden 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere ilişkin araştırmalara başladı. İşte geçmiş LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...