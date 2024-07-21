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Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
15:29
Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçlarının açıklanması beklenirken lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak sorusu yanıt arıyor. Yerleştirme sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ve velileri 2024 LGS'de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı sorusuyla sürecin devamını araştırıyor. İşte detaylar.