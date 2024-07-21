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Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:29

Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçlarının açıklanması beklenirken lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak sorusu yanıt arıyor. Yerleştirme sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ve velileri 2024 LGS'de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı sorusuyla sürecin devamını araştırıyor. İşte detaylar.

Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?

LGS tercih sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz yıllarda, hiçbir liseye yerleşemediğini gören öğrenciler, lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak sorusuna yanıt aramıştı. Bu yıl da benzer bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler için 2024 LGS'de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı sorusu MEB tarafından yanıtlandı.

Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Yerleşemeyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında boş kontenjanlara göre tercihte bulunabilecek.

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Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına göre okullara yerleştirmeler yapılacak. Ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.

Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?
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