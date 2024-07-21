Lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2024 LGS’de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı?

LGS tercih sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz yıllarda, hiçbir liseye yerleşemediğini gören öğrenciler, lise tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak sorusuna yanıt aramıştı. Bu yıl da benzer bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler için 2024 LGS'de açıkta kalan öğrenciler için 2. tercih hakkı var mı sorusu MEB tarafından yanıtlandı.